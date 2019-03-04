2019-03-04T06:55:25+03:00
Общество

В Прикамье ночью во вторник похолодает до -28 градусов

Днем будет заметно теплее, до -11
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По данным Пермского гидрометцентра, 4 марта днем ожидается переменная облачность, небольшой снег, в отдельных районах слабая изморозь. Ночь на вторник станет очень холодной. Температура воздуха опустится до -16,-21°, при прояснениях -23,-28°.

Днем будет заметно теплее от -6 до -11 градусов. И только в северных районах края до -16 градусов.

5 марта ночью похолодает до -19°, днем ожидается -9,-14°.

Отметим, что долгосрочный прогноз на февраль 2019 года оказался крайне неточным, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. Средняя температура воздуха в Пермском крае оказалась на 4-5° выше, чем прогнозировалось, а в Западной Сибири расхождение прогноза и фактических значений достигло 7-8°. А осадков выпало в 2-2,5 раза больше, чем ожидалось.

Март в Пермском крае ожидается теплее нормы на 1- 2° по юго-востоку. Средняя температура в Перми может составить около -3°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье технические средства реабилитации буду закупать с учётом индивидуальных особенностей людей
«Не стала терпеть». В Перми пенсионерка дважды ударила ножом своего сожителя
Пермская группа вышла в следующий тур конкурса на ТНТ благодаря Басте
В Кунгуре «Лада Гранта» вылетела в кювет
«Рухнул или срезали». Пермяки обсуждают упавший рекламный щит на остановке «Авторадио»
Американский легионер Тре Маклин возвращается в «Парму»
В Прикамье на одной городской улице застряли в сугробах сразу две «скорых»
В Перми владелец пса отсудил у интернет-магазина 5 тысяч за то, что ему прислали слишком маленькую переноску для собак
"Раньше здесь был ресторан "Посад". Православный храм в Прикамье только через суд сможет забрать кованые ворота, выполненные кузнецом
В Прикамье два студента ограбили на улице молодого парня
В Перми кто-то расстреливает припаркованные машины
В Перми местный житель, воспользовавшись смартфоном возлюбленной, разместил в соцсети материалы сомнительного свойства
В Прикамье полицейские решили посторожить иномарку, у которой было опущено стекло задней двери
«Воздержитесь от дальних поездок!». На границе Прикамья и Удмуртии в ДТП погиб 50-летний водитель иномарки
В Перми упавшим с крыши снегом придавило женщину
8 марта в Прикамье отменят ряд электричек
Картины из Пермской галереи отправились на выставку в Эрмитаж
В Прикамье спасатели вытащили рыбака, вокруг которого начал трещать лед
В Чердыни многодетный отец истязал своих маленьких детей
В Прикамье 22-летний отчим изнасиловал двухлетнюю падчерицу
В Прикамье заместителя главы администрации осудили за мошенничество
«Взломал ворота и скрылся». Молодой пермяк ограбил гараж в Дзержинском районе