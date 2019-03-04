В Прикамье ночью во вторник похолодает до -28 градусов

СЕГОДНЯ 06:55 2019-03-04T06:55:25+03:00

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По данным Пермского гидрометцентра, 4 марта днем ожидается переменная облачность, небольшой снег, в отдельных районах слабая изморозь. Ночь на вторник станет очень холодной. Температура воздуха опустится до -16,-21°, при прояснениях -23,-28°.

Днем будет заметно теплее от -6 до -11 градусов. И только в северных районах края до -16 градусов.

5 марта ночью похолодает до -19°, днем ожидается -9,-14°.

Отметим, что долгосрочный прогноз на февраль 2019 года оказался крайне неточным, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. Средняя температура воздуха в Пермском крае оказалась на 4-5° выше, чем прогнозировалось, а в Западной Сибири расхождение прогноза и фактических значений достигло 7-8°. А осадков выпало в 2-2,5 раза больше, чем ожидалось.

Март в Пермском крае ожидается теплее нормы на 1- 2° по юго-востоку. Средняя температура в Перми может составить около -3°.

ИСТОЧНИК KP.RU