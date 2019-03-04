В Кунгуре «Лада Гранта» вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 06:36 2019-03-04T06:36:13+03:00

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ДТП произошло утром 2 марта на Плехановском тракте. Диспетчер ЕДДС Кунгур позвонил в Кунгурскую службу спасения и сообщил, что «Лада Гранта» вылетела в кювет. «Возможно, есть пострадавшие», - сообщили спасателям.

На место аварии выехала сотрудники группы оперативного реагирования №4, а также пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы города Кунгура.

- Спасатели и пожарные обеспечили противопожарную безопасность транспортного средства, - сообщили в пресс-службе Кунгурской городской службы спасения. - 37-летняя женщина-водитель не пострадала.

Ранее мы писали, что в Прикамье на одной городской улице застряли в сугробах сразу две «скорых». Одна пыталась вытащить другую.

- Все, люди, сегодня помощи «скорой» не ждите! – с горечью написал в субботу утром пользователь странички группы ВКонтакте «Подслушано Чернушка», разместив фотографии сразу двух застрявших в сугробе «скорых».

ИСТОЧНИК KP.RU