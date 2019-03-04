«Рухнул или срезали». Пермяки обсуждают упавший рекламный щит на остановке «Авторадио»
Накануне пермяки живо обсуждали сломанный практически пополам рекламный щит на остановке «Авторадио». Снимок рухнувшей рекламной конструкции очевидец выложил в паблик «Пермь активная».
В комментариях пермяки стали беспокоиться, что при падении щита могли пострадать люди. Однако им другие горожане ответили, что конструкция не рухнула, а была срезана специально.
«Если я правильно понимаю в городе убирают крупногабаритную рекламу вдоль дорог и растяжки над проезжей частью», «Конечно, рухнул если эти конструкции по всему городу сносят», - написали пермяки под постом.
Ранее мы писали, что в Прикамье полицейские решили посторожить иномарку, у которой было опущено стекло задней двери. Его забыла поднять рассеянная женщина-водитель. Сержант-полицейский в Кудымкаре показывал девушке-стажеру, как нужно патрулировать улицы города. На улице Лихачева они увидели автомобиль, у которого не было поднято боковое стекло. Опытный полицейский объяснил своей подопечной, что в таких случаях нужно дождаться рассеянного водителя, и начал действовать.
ИСТОЧНИК KP.RU