2019-03-04T06:20:05+03:00
Общество

«Рухнул или срезали». Пермяки обсуждают упавший рекламный щит на остановке «Авторадио»

Фотографию сломанной конструкции очевидцы выложили в соцсети
Константин КЯКИНЕН
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фото: Пермь активнаяфото: Пермь активная
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Накануне пермяки живо обсуждали сломанный практически пополам рекламный щит на остановке «Авторадио». Снимок рухнувшей рекламной конструкции очевидец выложил в паблик «Пермь активная».

В комментариях пермяки стали беспокоиться, что при падении щита могли пострадать люди. Однако им другие горожане ответили, что конструкция не рухнула, а была срезана специально.

«Если я правильно понимаю в городе убирают крупногабаритную рекламу вдоль дорог и растяжки над проезжей частью», «Конечно, рухнул если эти конструкции по всему городу сносят», - написали пермяки под постом.

Ранее мы писали, что в Прикамье полицейские решили посторожить иномарку, у которой было опущено стекло задней двери. Его забыла поднять рассеянная женщина-водитель. Сержант-полицейский в Кудымкаре показывал девушке-стажеру, как нужно патрулировать улицы города. На улице Лихачева они увидели автомобиль, у которого не было поднято боковое стекло. Опытный полицейский объяснил своей подопечной, что в таких случаях нужно дождаться рассеянного водителя, и начал действовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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