2019-03-04T06:08:21+03:00
Спорт

Американский легионер Тре Маклин возвращается в «Парму»

На прошлой неделе пермский клуб расторг контракты Майклом Хамфри и Коди Джастисом
Константин КЯКИНЕН
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фото: БК "Парма"фото: БК "Парма"
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25-летний американский форвард, лидер «Пармы» прошлого сезона Тре Маклин возвращается в Пермь. Эту информацию подтвердил главный тренер саратовского «Автодора» Евгений Пашутин после встречи в Перми. Из-за этого Тре Маклин не был включен в заявку саратовского клуба на матч с «Пармой».

Напомним, что в сезоне 2017/18 в матчах Единой лиги ВТБ Тре Маклин набирал в среднем по 12,3 очков, делал 4,4 подбора, 1,7 результативных передач и 1,2 перехватов.

Сам матч с саратовцами сложился для пермяков непросто. После успешного начала встречи «Парма» умудрилась растерять преимущество в 17 очков и проиграть в концовке 93:105.

- Уже вторая игра показывает, что нужный настрой сохраняется у команды только две четверти, -сообщил на послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера «Пармы» Вячеслав Шушаков. - Мы слишком рано поверили в то, что «Автодор» сдастся. Потеря концентрации, а также ошибки в защите повлияли на ход игры. Были вынуждены играть в быстрый баскетбол и в конечном итоге нам не хватило функциональной подготовки. Общая накопленная усталость, сказалась на результате игры сегодня.

Следующий матч пермский клуб проведет против рижского ВЭФа 10 марта на арене УДС «Молот».

ИСТОЧНИК KP.RU

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