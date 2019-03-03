В Прикамье на одной городской улице застряли в сугробах сразу две «скорых»
- Все, люди, сегодня помощи «скорой» не ждите! – с горечью написал в субботу утром пользователь странички группы ВКонтакте «Подслушано Чернушка», разместив фотографии сразу двух застрявших в сугробе «скорых».
На снимках видно, что одна бригада скорой помощи пыталась помочь коллегам выбраться из заноса, взяв автомобиль на буксир, но сама оказалась в снежном плену.
- Думала, трактор придёт, а оказалось, вторая застряла, - констатировала одна из посетительниц странички в социальной сети.
По сообщениям очевидцев, где-то через час улицу в Чернушке, где застряли машины «скорой» , все же почистили, и те смогли уехать. Но снег шел, и через некоторое время здесь же забуксовал еще один автомобиль.
- Дорогу почистили, но как? Еще одна машина снова застряла, - выложили пользователи соцсетей новый снимок.
- На днях на Францево трактор застрял, что уж про «скорые» говорить, - невесело делились наблюдениями жители Чернушки.
ИСТОЧНИК KP.RU