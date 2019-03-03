В Перми владелец пса отсудил у интернет-магазина 5 тысяч за то, что ему прислали слишком маленькую переноску для собак

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-03T16:13:27+03:00

Ему не удалось пронести в ней питомца в самолет

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В Ленинском районном суде слушалось необычное дело. Житель Перми подал иск на интернет-магазин с говорящим названием «Хвостпром», который торгует амуницией для домашних питомцев. Он собирался совершить со своим четвероногим другом авиаперелет, и решил приобрести для него специальную сумку.

- Он заказал и оплатил в интернет-магазине на сайте хвостпром.рф сумку-переноску для собак модели «ТВ-10» стоимостью 2880 рублей, - сообщили в Ленинском районном суде Перми. – Но когда получил заказ, увидел, что размеры сумки не позволяют использовать ее в качестве ручной клади для авиаперевозки животных.

Пермяк написал об этом продавцу, попросив хотя бы уменьшить стоимость покупки и вернуть часть денег, но менеджеры интернет-магазина отказались выполнить его просьбу. Тогда он решил действовать по-другому и подал иск в суд.

- Судья пришел к выводу, что несоответствие размеров сумки является недостатком товара, поскольку не позволяет использовать сумку для перевозки ручной клади, - объяснили в районной судебной инстанции. - В итоге было принято решение взыскать с ООО «Хвостпром» в пользу истца 500 рублей в качестве уменьшения покупной цены, а кроме того - компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей, штраф 1750 рублей и понесенные расходы на сумму 700 рублей.

У ответчика есть 10 дней на то, чтобы обжаловать заочный судебный вердикт.

ИСТОЧНИК KP.RU