"Раньше здесь был ресторан "Посад". Православный храм в Прикамье только через суд сможет забрать кованые ворота, выполненные кузнецом

СЕГОДНЯ 15:46 2019-03-03T15:55:11+03:00

В советские годы в этой церкви был печально известный загородный ресторан "Посад". Фото: сайт храма.

В советские годы ограду и ворота церкви, построенной в 1911 году, сдали в металлолом

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Величественный храм во имя князя Александра Невского в селе Лобаново под Пермью постепенно восстанавливает свой былой облик, утраченный в прошлом веке.

В 1970-е годы, как вспоминают старожилы, в нем устроили ресторан «Посад», в который ездили пермяки погулять подальше от ока жен и начальства. А перед этим снесли и сдали в металлолом кованые ворота и металлическую храмовую ограду.

Священнослужители решили восстановить кованую входную группу церкви, построенной в 1911 году на средства прихожан в новорусско-византийском стиле. И заказали - также на средства прихожан - элементы художественной ковки кузнецу

Тот выковал все, что требовалось, в своей кузне. Но тут арендованное им помещение вместе с ковкой опечатала управляющая компания «Автоэкспресс» - за долги по арендной плате. Православные священники пробовали убеждать арендодателей, что это не по-божески - забирать вместо денег оплаченный церковный заказ. Но пришлось прибегать к услугам суда мирского.

- Настоятель храма обращался к управляющей компании с претензией о возврате имущества, но кованные изделия до сих пор находятся в помещении на улице Пихтовая, 37, - сообщили в Свердловском суде Перми. – Требования истца об их возврате церкви удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU