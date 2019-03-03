В Прикамье два студента ограбили на улице молодого парня

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-03T14:04:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Дерзкое ограбление произошло в столице Коми округа. По улице Данилова в Кудымкаре шел 23-летний местный житель и слушал музыку. Как вдруг на него напали двое молодых парней. Они вырвали из его рук смартфон и стащили с головы наушники.

Потерпевший пришел в ближайший пункт полиции. Он смог описать приметы нападавших, и подозреваемых задержали в тот же день.

- Двое молодых людей открыто похитили у потерпевшего сотовый телефон и наушники, подозреваемые задержаны, у них изъято похищенное, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Выяснилось, что один из них, 22-летний местный житель, учится в техникуме, другой – 18-летний студент колледжа. Оба ранее не были судимы. Против них возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц.

Студентам за отобранный у прохожего смартфон грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU