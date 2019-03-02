В Перми упавшим с крыши снегом придавило женщину

СЕГОДНЯ 16:30 2019-03-02T16:33:33+03:00

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В Перми с крыши двухэтажного дома по улице Докучаева, 27 обвалилась груда снега. Упавшим снегом придавило проходившую мимо женщину. Как сообщили очевидцы, женщину увезли на «скорой».

Здание, с которого сошла эта лавина, принадлежит исправительной колонии № 32.

- Администрация колонии не предпринимала никаких мер по очистке крыши, - сообщили пользователи в социальных сетях. - Каждый год такая ситуация и вот дождались.

В феврале в Перми выпало большое количество снега. Напомним, пермяки решили оригинальным образом бороться с огромным количеством сугробов в городе. В снежные завалы, которые не убирают с улиц города, стали ставить таблички «Куча мэра Самойлова». Первую такую табличку установили на улице Пушкина.

- Может, хоть так снег убирать будут, - пишут горожане в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU