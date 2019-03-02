8 марта в Прикамье отменят ряд электричек

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-02T13:26:11+03:00

В частности, не будут ходить пригородные поезда до Теплой Горы и Кунгура

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В расписании пригородных поездов на праздничные дни появился ряд изменений, сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

Поезд № 6935/6932 сообщением Чусовская – Рассоленко – Чусовская 8, 9 и 10 марта ходить не будет. В эти же дни отменен поезд № 7121/7650 сообщением Кукуштан – Пермь-2.

8 марта не будет поезда№ 7182 сообщением Чусовская – Теплая Гора, а обратная электричка № 7181 сообщением Теплая Гора – Чусовская отменена на 9 марта

8 и 11 марта не будет ходить поезд № 7183 сообщением Пашия – Чусовская. А поезд №7184 сообщением Чусовская – Пашия отменен на 7 и 10 марта.

Поезд № 7194/7193 сообщением Пермь-2 – Кунгур будет курсировать 7 и 10 марта, а далее с 15 марта по пятницам и воскресеньям. А 8 марта этого поезда не будет.

Поезда № 6945/6942 сообщением Чусовская – Кын – Чусовская будет ходить 8, 9 и 10 марта, а далее с 16 марта по выходным дням.

Поезд № 6220/6223 сообщением Пермь-2 – Комарихинская 9 и 10 марта будет ходить согласно расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU