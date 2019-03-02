2019-03-02T11:40:20+03:00
Звезды

Картины из Пермской галереи отправились на выставку в Эрмитаж

В главном музее страны открылась экспозиция работ Якоба Йорданса
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Картина «Павел и Варнава в Листре» была приобретена императрицей Екатериной II.Картина «Павел и Варнава в Листре» была приобретена императрицей Екатериной II.
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Сегодня, 2 марта, в Государственном Эрмитаже открылась выставка «Якоб Йорданс (1593 – 1678). Картины и рисунки из собраний России». Якоб Йорданс вместе с Антонисом Ван Дейком и Питером Паулем Рубенсом входят в триаду великих исторических живописцев фламандской школы. На выставке представлены 19 картин: 11 из Эрмитажа, три из Москвы, одна из Екатеринбурга, одна из Нижнего Новгорода, а также две картины Йорданса из постоянной экспозиции Пермской галереи – «Пир бобового короля» и «Павел и Варнава в Листре».

- Картина «Пир бобового короля» изображает застолье в честь праздника Богоявления, - рассказали в Пермской художественной галерее. - Полотно было приобретено галереей в 1945 году в Ленинграде у семьи Бенуа. А картина «Павел и Варнава в Листре» в свое время была приобретена императрицей Екатериной II в составе коллекции саксонского министра, графа фон Брюля. В середине XIX века картина была передана в собрание Румянцевского музея. После его расформирования в 1928 году была передана Пермской художественной галерее.

Обе картины являются самыми значительными экспонатами в западноевропейской коллекции Пермской галереи. После завершения выставки в Эрмитаже эти картины отправятся в Москву, в музей имени Пушкина, где будут демонстрироваться с сентября по декабрь 2019 года.

Вместо этих картин в экспозиции галереи размещены гобелен «Похищение Прекрасной Елены» и картина «Отдых на пути в Египет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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