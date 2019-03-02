В Прикамье спасатели вытащили рыбака, вокруг которого начал трещать лед

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-02T10:47:20+03:00

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Утром в субботу, 2 марта, жители Чайковского увидели на льду Камы, в запрещенной зоне Воткинской ГЭС, рыбака. Мужчина кричал и просил о помощи - вокруг него начал трещать лед, того и гляди провалится в воду. Прохожие вызвали спасателей Чайковской городской поисково-спасательной службы спасения, которые на металлической лодке добрались до рыбака и доставили его на берег.

- Во избежание трагических случаев на воде просьба воздержаться от выхода на неокрепший лед, - напомнили сотрудники Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как спасли рыбака, уснувшего на льду Чусовой. Спасатели добрались до места и разбудили мужчину, который был сильно пьян. На снегоходе его доставили на берег и вызвали бригаду «скорой помощи». Руки и ноги у него были «подморожены». Но от госпитализации он отказался. Поскольку мужчина был в невменяемом состоянии, то спасатели отвезли его домой на служебном автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU