В Прикамье спасатели вытащили рыбака, вокруг которого начал трещать лед
Утром в субботу, 2 марта, жители Чайковского увидели на льду Камы, в запрещенной зоне Воткинской ГЭС, рыбака. Мужчина кричал и просил о помощи - вокруг него начал трещать лед, того и гляди провалится в воду. Прохожие вызвали спасателей Чайковской городской поисково-спасательной службы спасения, которые на металлической лодке добрались до рыбака и доставили его на берег.
- Во избежание трагических случаев на воде просьба воздержаться от выхода на неокрепший лед, - напомнили сотрудники Главного управления МЧС России по Пермскому краю.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как спасли рыбака, уснувшего на льду Чусовой. Спасатели добрались до места и разбудили мужчину, который был сильно пьян. На снегоходе его доставили на берег и вызвали бригаду «скорой помощи». Руки и ноги у него были «подморожены». Но от госпитализации он отказался. Поскольку мужчина был в невменяемом состоянии, то спасатели отвезли его домой на служебном автомобиле.
ИСТОЧНИК KP.RU