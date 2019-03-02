2019-03-02T10:30:59+03:00
Происшествия

В Чердыни многодетный отец истязал своих маленьких детей

Сейчас малышей забрали из семьи
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Чердыни 41-летний отец троих детей – четырех, семи и одиннадцати лет – издевался над малышами.

- Он унижал их человеческое достоинство, нравственно травмировал детей, при этом жестоко обращался с ними, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю.

После того, как об издевательствах стало известно, органы опеки забрали малышей из семьи и передали их в опекаемые семьи. А против отца-изверга было возбуждено уголовное дело по двум статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица».

После завершения следствия уголовное дело было передано в суд.

Напомним, ранее мы писали про отчима, который изнасиловал свою двухлетнюю падчерицу. Тот, кстати, тоже был родом из Чердыни. Совпадение?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
8 марта в Прикамье отменят ряд электричек
Картины из Пермской галереи отправились на выставку в Эрмитаж
В Прикамье спасатели вытащили рыбака, вокруг которого начал трещать лед
В Прикамье 22-летний отчим изнасиловал двухлетнюю падчерицу
В Прикамье заместителя главы администрации осудили за мошенничество
«Взломал ворота и скрылся». Молодой пермяк ограбил гараж в Дзержинском районе
В центре Перми после капремонта слетела крыша и упала на машину, а квартиру ее владельцев потом затопил дождь
«Пролеты деформированы, из них выпали крепежные болты». Пермский транспортный прокурор потребовал реконструировать мостовой переход на станции Пермь-II
В Перми пройдет «прямая линия» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья
«Выхожу из кабинета, везде - дым». В поликлинике Перми произошел пожар
В Перми DJ Smash должен представить суду справку о доходах
МЧС предупреждает о снегопаде в Пермском крае
Пермский аэропорт стал светиться в темноте
В Перми «Ниссан» столкнулся с пассажирским микроавтобусом
«Парма» рассталась с двумя американскими легионерами
«Считаем покушение подлым и заказным». Крайком КПРФ обратился в следственные органы с требованием провести тщательное расследование по делу Ильи Кузьмина
В Перми спасли рыбака, который уснул на льду реки
В Перми задержали двух грабителей, которые напали на улице на мужчину
В Прикамье жена педофила заплатила за него штраф
В Кизеле женщина украла продукты питания и средства гигиены в гостях
В Прикамье врача признали виновной в смерти 6-летнего ребенка
В Прикамье 21-летний парень поджег дверь соседу после ссоры
В Кунгуре невменяемая женщина напала на сотрудника исправительной колонии
Никита Голдобин вернулся в пермскую «Звезду» из казанского «Рубина»
В Прикамье молодая сотрудница банка обкрадывала пенсионеров
В Перми пройдет фестиваль скандинавской ходьбы