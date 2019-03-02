В Чердыни многодетный отец истязал своих маленьких детей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-02T10:30:59+03:00

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В Чердыни 41-летний отец троих детей – четырех, семи и одиннадцати лет – издевался над малышами.

- Он унижал их человеческое достоинство, нравственно травмировал детей, при этом жестоко обращался с ними, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю.

После того, как об издевательствах стало известно, органы опеки забрали малышей из семьи и передали их в опекаемые семьи. А против отца-изверга было возбуждено уголовное дело по двум статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица».

После завершения следствия уголовное дело было передано в суд.

Напомним, ранее мы писали про отчима, который изнасиловал свою двухлетнюю падчерицу. Тот, кстати, тоже был родом из Чердыни. Совпадение?

ИСТОЧНИК KP.RU