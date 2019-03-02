В Чердыни многодетный отец истязал своих маленьких детей
В Чердыни 41-летний отец троих детей – четырех, семи и одиннадцати лет – издевался над малышами.
- Он унижал их человеческое достоинство, нравственно травмировал детей, при этом жестоко обращался с ними, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю.
После того, как об издевательствах стало известно, органы опеки забрали малышей из семьи и передали их в опекаемые семьи. А против отца-изверга было возбуждено уголовное дело по двум статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица».
После завершения следствия уголовное дело было передано в суд.
Напомним, ранее мы писали про отчима, который изнасиловал свою двухлетнюю падчерицу. Тот, кстати, тоже был родом из Чердыни. Совпадение?
ИСТОЧНИК KP.RU