2019-03-02T10:14:43+03:00
Происшествия

В Прикамье 22-летний отчим изнасиловал двухлетнюю падчерицу

Девочка скончалась в больнице
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

В мае минувшего года 22-летний мужчина воспользовался тем, что его сожительница ушла из дома. Он изнасиловал ее дочь, которой исполнилось только один 1 год и 10 месяцев, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. За что изверг так ненавидел ребенка, определит суд. Но после изнасилования он еще избил ее. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась в больнице.

- Следователи допросили мать девочки и свидетелей, провели комплекс судебных экспертиз, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю. - Материалы уголовного дела составили четыре тома.

Теперь дело направлено в суд. Мужчину обвиняют по нескольким статьям: «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По каждой из этих статей максимальное наказание составляет от 15 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
8 марта в Прикамье отменят ряд электричек
Картины из Пермской галереи отправились на выставку в Эрмитаж
В Прикамье спасатели вытащили рыбака, вокруг которого начал трещать лед
В Чердыни многодетный отец истязал своих маленьких детей
В Прикамье заместителя главы администрации осудили за мошенничество
«Взломал ворота и скрылся». Молодой пермяк ограбил гараж в Дзержинском районе
В центре Перми после капремонта слетела крыша и упала на машину, а квартиру ее владельцев потом затопил дождь
«Пролеты деформированы, из них выпали крепежные болты». Пермский транспортный прокурор потребовал реконструировать мостовой переход на станции Пермь-II
В Перми пройдет «прямая линия» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья
«Выхожу из кабинета, везде - дым». В поликлинике Перми произошел пожар
В Перми DJ Smash должен представить суду справку о доходах
МЧС предупреждает о снегопаде в Пермском крае
Пермский аэропорт стал светиться в темноте
В Перми «Ниссан» столкнулся с пассажирским микроавтобусом
«Парма» рассталась с двумя американскими легионерами
«Считаем покушение подлым и заказным». Крайком КПРФ обратился в следственные органы с требованием провести тщательное расследование по делу Ильи Кузьмина
В Перми спасли рыбака, который уснул на льду реки
В Перми задержали двух грабителей, которые напали на улице на мужчину
В Прикамье жена педофила заплатила за него штраф
В Кизеле женщина украла продукты питания и средства гигиены в гостях
В Прикамье врача признали виновной в смерти 6-летнего ребенка
В Прикамье 21-летний парень поджег дверь соседу после ссоры
В Кунгуре невменяемая женщина напала на сотрудника исправительной колонии
Никита Голдобин вернулся в пермскую «Звезду» из казанского «Рубина»
В Прикамье молодая сотрудница банка обкрадывала пенсионеров
В Перми пройдет фестиваль скандинавской ходьбы