В Прикамье 22-летний отчим изнасиловал двухлетнюю падчерицу

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-02T10:14:43+03:00

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В мае минувшего года 22-летний мужчина воспользовался тем, что его сожительница ушла из дома. Он изнасиловал ее дочь, которой исполнилось только один 1 год и 10 месяцев, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. За что изверг так ненавидел ребенка, определит суд. Но после изнасилования он еще избил ее. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась в больнице.

- Следователи допросили мать девочки и свидетелей, провели комплекс судебных экспертиз, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю. - Материалы уголовного дела составили четыре тома.

Теперь дело направлено в суд. Мужчину обвиняют по нескольким статьям: «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По каждой из этих статей максимальное наказание составляет от 15 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU