2019-03-02T09:48:58+03:00
Происшествия

В Прикамье заместителя главы администрации осудили за мошенничество

Чиновница обманывала людей, расселяемых из ветхого жилья
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Бывшая заместительница главы Октябрьского городского поселения проведет ближайшие четыре с половиной года в колонии. Чиновница подделала документы, внеся в списки людей, которых необходимо расселить из аварийного жилья, себя, мужа и нескольких знакомых. Благодаря фиктивным документам она намеревалась бесплатно получить квартиры в новом доме. Если бы затея удалась, бюджет потерял бы более 5 миллионов рублей. Но в ходе проверки документов было обнаружено, что они поддельные.

После этого деятельность чиновницы была тщательно проверена. Оказалось, что она еще обманывала людей, которые должны были получить новые квартиры. Замглавы убеждала их, что переселение из аварийного жилья в квартиры с большей площадью возможно только с обязательной доплатой.

- Для придания видимости законности своих действий женщина подготовила трехсторонние соглашения между администрацией, застройщиком и четырьмя потерпевшими, - рассказал в прокуратуре Октябрьского района. – Каждый из граждан заплатил порядка 600 тысяч рублей. Впоследствии жилье, в том числе большей площади, потерпевшие получили безвозмездно и бесплатно.

Кстати, выяснилось, что ранее чиновницу уже судили за аналогичные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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