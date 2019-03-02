2019-03-02T07:55:56+03:00
Происшествия

«Взломал ворота и скрылся». Молодой пермяк ограбил гараж в Дзержинском районе

Возбуждено уголовное дело
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Первой весенней ночью в гаражном кооперативе в Дзержинском районе неизвестный мужчина взломал ворота одного из гаражей, вытащил оттуда запчасти и инструменты на сумму более восьмидесяти тысяч рублей. Все похищенное он сложил в свой автомобиль «Нива» и скрылся.

Обнаружив взломанный гараж, сторож позвонил в полицию. Автомобиль «Нива» был объявлен в розыск, и той же ночью сотрудники полиции задержали машину. За ее рулем находился 26-летний мужчина.

- . Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, похищенное имущество изъято, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что двое молодых людей напали на прохожего, избили его и похитили у него 1200 рублей и сотовый телефон. Стражи порядка задержали подозреваемых в грабеже и изъяли ворованный мобильник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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