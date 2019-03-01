2019-03-01T17:12:21+03:00
Происшествия

В центре Перми после капремонта слетела крыша и упала на машину, а квартиру ее владельцев потом затопил дождь

ТСЖ не удалось обвинить во всем ветер
Андрей МАТЛИН
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Краевой суд не стал менять приговор районного.Краевой суд не стал менять приговор районного.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Дзержинском районе Перми решили капитально отремонтировать кровлю многоквартирного дома. На нее постелили новенькую красивую металлочерепицу. Но тут подул ветер.

- Металлочерепичная кровля многоквартирного дома в результате порыва ветра разрушилась и упала на близлежащую территорию, повредив припаркованные автомобили, - так позже в суде описывали то, что случилось после этого.

Больше всего не повезло жильцам одной из квартир верхнего этажа. Вслед за порывами ветра пошел дождь. И поскольку дом остался без крыши, водой стало топить жилище. А когда жильцы затопленной квартиры выглянули в окно, то увидели, что улетевшая крышка приземлилась прямо на их автомобиль.

Они подали на ТСЖ иск в Дзержинский суд, который его и удовлетворил, обяза выплатить истцам более 399 тысяч рублей. Казалось бы, дело очевидное, но управляющая организация попыталась обжаловать судебное решение в краевой инстанции.

- В судебном заседании было представлено заключение эксперта, из него следовало, что обрушение кровли произошло из-за некачественно проведенных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту, - сообщили в краевом суде. - Ненадежное крепление обрешетки к стропилам, малое сечение обрешетки привели к разрушению и сходу крыши. Решение Дзержинского суда оставлено без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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