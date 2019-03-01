«Пролеты деформированы, из них выпали крепежные болты». Пермский транспортный прокурор потребовал реконструировать мостовой переход на станции Пермь-II

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-01T16:25:36+03:00

Переход над путями на железнодорожной станции стал опасен. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

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Житель Перми пожаловался в Пермскую транспортную прокуратуру на пешеходный мост, который перекинут над железнодорожными путями на станции Пермь-II.

- В тот же день мы организовали выездное обследование, - сообщили в транспортном надзорном ведомстве.

Проверяющие увидели удручающую картину.

- Лестницы и проем моста были не очищены от наледи, снега, песком их не посыпали, - констатировали они. - В адрес ОАО «РЖД» внесено представление, нарушения были устранены, общество оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Но во время проверки обнаружились проблемы посерьезней плохого содержания мостового перехода.

- Были обнаружены зазоры и неровности поверхности пролета и ступеней, что представляет угрозу безопасности граждан, - сообщили в прокуратуре. – Кроме того, деформированы пролетные строения, отсутствуют болты крепления элементов отдельных пролетных строений и опор. К тому же мост не оборудован пандусами или подъемными устройствами для удобства маломобильных граждан. С учетом срока эксплуатации пешеходного моста и неудовлетворительного состояния ряда его элементов он требует реконструкции.

Пермским транспортным прокурором направлено в Мещанский районный суд Москвы исковое заявление к ОАО «РЖД» о возложении обязанности провести реконструкцию моста.

ИСТОЧНИК KP.RU