«Пролеты деформированы, из них выпали крепежные болты». Пермский транспортный прокурор потребовал реконструировать мостовой переход на станции Пермь-II
Житель Перми пожаловался в Пермскую транспортную прокуратуру на пешеходный мост, который перекинут над железнодорожными путями на станции Пермь-II.
- В тот же день мы организовали выездное обследование, - сообщили в транспортном надзорном ведомстве.
Проверяющие увидели удручающую картину.
- Лестницы и проем моста были не очищены от наледи, снега, песком их не посыпали, - констатировали они. - В адрес ОАО «РЖД» внесено представление, нарушения были устранены, общество оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Но во время проверки обнаружились проблемы посерьезней плохого содержания мостового перехода.
- Были обнаружены зазоры и неровности поверхности пролета и ступеней, что представляет угрозу безопасности граждан, - сообщили в прокуратуре. – Кроме того, деформированы пролетные строения, отсутствуют болты крепления элементов отдельных пролетных строений и опор. К тому же мост не оборудован пандусами или подъемными устройствами для удобства маломобильных граждан. С учетом срока эксплуатации пешеходного моста и неудовлетворительного состояния ряда его элементов он требует реконструкции.
Пермским транспортным прокурором направлено в Мещанский районный суд Москвы исковое заявление к ОАО «РЖД» о возложении обязанности провести реконструкцию моста.
ИСТОЧНИК KP.RU