2019-03-01T16:25:36+03:00
Общество

«Пролеты деформированы, из них выпали крепежные болты». Пермский транспортный прокурор потребовал реконструировать мостовой переход на станции Пермь-II

Соответствующий иск подан в Мещанский суд Москвы
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Переход над путями на железнодорожной станции стал опасен.Переход над путями на железнодорожной станции стал опасен.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

Житель Перми пожаловался в Пермскую транспортную прокуратуру на пешеходный мост, который перекинут над железнодорожными путями на станции Пермь-II.

- В тот же день мы организовали выездное обследование, - сообщили в транспортном надзорном ведомстве.

Проверяющие увидели удручающую картину.

- Лестницы и проем моста были не очищены от наледи, снега, песком их не посыпали, - констатировали они. - В адрес ОАО «РЖД» внесено представление, нарушения были устранены, общество оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Но во время проверки обнаружились проблемы посерьезней плохого содержания мостового перехода.

- Были обнаружены зазоры и неровности поверхности пролета и ступеней, что представляет угрозу безопасности граждан, - сообщили в прокуратуре. – Кроме того, деформированы пролетные строения, отсутствуют болты крепления элементов отдельных пролетных строений и опор. К тому же мост не оборудован пандусами или подъемными устройствами для удобства маломобильных граждан. С учетом срока эксплуатации пешеходного моста и неудовлетворительного состояния ряда его элементов он требует реконструкции.

Пермским транспортным прокурором направлено в Мещанский районный суд Москвы исковое заявление к ОАО «РЖД» о возложении обязанности провести реконструкцию моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Перми после капремонта слетела крыша и упала на машину, а квартиру ее владельцев потом затопил дождь
В Перми пройдет «прямая линия» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья
«Выхожу из кабинета, везде - дым». В поликлинике Перми произошел пожар
В Перми DJ Smash должен представить суду справку о доходах
МЧС предупреждает о снегопаде в Пермском крае
Пермский аэропорт стал светиться в темноте
В Перми «Ниссан» столкнулся с пассажирским микроавтобусом
«Парма» рассталась с двумя американскими легионерами
«Считаем покушение подлым и заказным». Крайком КПРФ обратился в следственные органы с требованием провести тщательное расследование по делу Ильи Кузьмина
В Перми спасли рыбака, который уснул на льду реки
В Перми задержали двух грабителей, которые напали на улице на мужчину
В Прикамье жена педофила заплатила за него штраф
В Кизеле женщина украла продукты питания и средства гигиены в гостях
В Прикамье врача признали виновной в смерти 6-летнего ребенка
В Прикамье 21-летний парень поджег дверь соседу после ссоры
В Кунгуре невменяемая женщина напала на сотрудника исправительной колонии
Никита Голдобин вернулся в пермскую «Звезду» из казанского «Рубина»
В Прикамье молодая сотрудница банка обкрадывала пенсионеров
В Перми пройдет фестиваль скандинавской ходьбы