В Перми пройдет «прямая линия» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья
С 4 по 6 марта управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе проводит горячую линию по вопросам соблюдения законности при осуществлении капитального ремонта и переселении граждан из аварийного жилья в Пермском крае.
Жители Прикамья могут сообщить о нарушениях сроков проведения капитального ремонта, некачественном проведении ремонтных работ, а также необоснованном начислении взносов за капитальный ремонт. Кроме того, в ходе «горячей линии» работники прокуратуры смогут ответить на вопросы прикамцев по поводу расселения из ветхого и аварийного жилья. В частности, о длительном непризнании домов аварийными, нарушении сроков расселения аварийных домов, расселении в дома ненадлежащего качества и других нарушениях.
Вопросы можно задавать с 4 по 6 марта по телефону (831) 278-45-24 с 11 до 18 часов по пермскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU