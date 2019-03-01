В Перми пройдет «прямая линия» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-01T15:00:00+03:00

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С 4 по 6 марта управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе проводит горячую линию по вопросам соблюдения законности при осуществлении капитального ремонта и переселении граждан из аварийного жилья в Пермском крае.

Жители Прикамья могут сообщить о нарушениях сроков проведения капитального ремонта, некачественном проведении ремонтных работ, а также необоснованном начислении взносов за капитальный ремонт. Кроме того, в ходе «горячей линии» работники прокуратуры смогут ответить на вопросы прикамцев по поводу расселения из ветхого и аварийного жилья. В частности, о длительном непризнании домов аварийными, нарушении сроков расселения аварийных домов, расселении в дома ненадлежащего качества и других нарушениях.

Вопросы можно задавать с 4 по 6 марта по телефону (831) 278-45-24 с 11 до 18 часов по пермскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU