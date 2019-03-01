«Выхожу из кабинета, везде - дым». В поликлинике Перми произошел пожар

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-01T14:27:52+03:00

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Сегодня в детской поликлинике на улице Лебедева произошло возгорание.

- Выхожу из кабинета, и дым валит, везде дым, - пишет пользователь сетей. - Сверху загорелись проводки и вместо того, чтобы всех эвакуировать, закрыли главный вход и начали искать мужчин, это, конечно, хорошо, но было страшно.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, в поликлинике произошел скачок напряжения, из-за чего загорелась тепловая завеса в тамбуре.

- Главный вход был закрыт, людей эвакуировали через запасной выход, - сообщили в пресс-службе минздрава. - Возгорание и задымление ликвидировали, поликлиника работает в обычном режиме.

А из-за того, что в медицинском учреждении не сработала система оповещения, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми сгорели автобусы в автопарке. Два человека эвакуировались из здания до приезда пожарных, их осмотрели медики.

ИСТОЧНИК KP.RU