2019-03-01T14:27:52+03:00
Общество

«Выхожу из кабинета, везде - дым». В поликлинике Перми произошел пожар

Система оповещения не сработала
Елена КОНОВА
Поделиться:
Архив "КП"Архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня в детской поликлинике на улице Лебедева произошло возгорание.

- Выхожу из кабинета, и дым валит, везде дым, - пишет пользователь сетей. - Сверху загорелись проводки и вместо того, чтобы всех эвакуировать, закрыли главный вход и начали искать мужчин, это, конечно, хорошо, но было страшно.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, в поликлинике произошел скачок напряжения, из-за чего загорелась тепловая завеса в тамбуре.

- Главный вход был закрыт, людей эвакуировали через запасной выход, - сообщили в пресс-службе минздрава. - Возгорание и задымление ликвидировали, поликлиника работает в обычном режиме.

А из-за того, что в медицинском учреждении не сработала система оповещения, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми сгорели автобусы в автопарке. Два человека эвакуировались из здания до приезда пожарных, их осмотрели медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Перми после капремонта слетела крыша и упала на машину, а квартиру ее владельцев потом затопил дождь
«Пролеты деформированы, из них выпали крепежные болты». Пермский транспортный прокурор потребовал реконструировать мостовой переход на станции Пермь-II
В Перми пройдет «прямая линия» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья
В Перми DJ Smash должен представить суду справку о доходах
МЧС предупреждает о снегопаде в Пермском крае
Пермский аэропорт стал светиться в темноте
В Перми «Ниссан» столкнулся с пассажирским микроавтобусом
«Парма» рассталась с двумя американскими легионерами
«Считаем покушение подлым и заказным». Крайком КПРФ обратился в следственные органы с требованием провести тщательное расследование по делу Ильи Кузьмина
В Перми спасли рыбака, который уснул на льду реки
В Перми задержали двух грабителей, которые напали на улице на мужчину
В Прикамье жена педофила заплатила за него штраф
В Кизеле женщина украла продукты питания и средства гигиены в гостях
В Прикамье врача признали виновной в смерти 6-летнего ребенка
В Прикамье 21-летний парень поджег дверь соседу после ссоры
В Кунгуре невменяемая женщина напала на сотрудника исправительной колонии
Никита Голдобин вернулся в пермскую «Звезду» из казанского «Рубина»
В Прикамье молодая сотрудница банка обкрадывала пенсионеров
В Перми пройдет фестиваль скандинавской ходьбы