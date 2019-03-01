«Выхожу из кабинета, везде - дым». В поликлинике Перми произошел пожар
Сегодня в детской поликлинике на улице Лебедева произошло возгорание.
- Выхожу из кабинета, и дым валит, везде дым, - пишет пользователь сетей. - Сверху загорелись проводки и вместо того, чтобы всех эвакуировать, закрыли главный вход и начали искать мужчин, это, конечно, хорошо, но было страшно.
Как сообщили в пресс-службе минздрава, в поликлинике произошел скачок напряжения, из-за чего загорелась тепловая завеса в тамбуре.
- Главный вход был закрыт, людей эвакуировали через запасной выход, - сообщили в пресс-службе минздрава. - Возгорание и задымление ликвидировали, поликлиника работает в обычном режиме.
А из-за того, что в медицинском учреждении не сработала система оповещения, проводится проверка.
Ранее мы рассказывали о том, что в Перми сгорели автобусы в автопарке. Два человека эвакуировались из здания до приезда пожарных, их осмотрели медики.
ИСТОЧНИК KP.RU