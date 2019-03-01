МЧС предупреждает о снегопаде в Пермском крае

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-01T14:28:18+03:00

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МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о снегопаде. По прогнозам синоптиков, 1 и 2 марта на территории края ожидается облачная погода и снег - ночью небольшой, а днем местами сильный. В отдельных районах возможен мокрый снег. в отдельных районах мокрый снег. Ветер будет юго-восточный и южный, а на севере Прикамья северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2,-7°, на севере -9,-14°, днем 0,-5°, на севере до -10°.

Также МЧС предупреждает о возможных заторах на дорогах. Жителей Прикамья просят быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость, учитывать погодные условия и особенности торможения при гололедице.

ИСТОЧНИК KP.RU