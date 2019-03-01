Пермский аэропорт стал светиться в темноте

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-01T13:11:35+03:00

Изменить размер текста: A A

У пермского аэропорта появилась красочная подсветка. Огни подчеркивают стиль здания: выделена буква «П» на входе и очертания в виде крыльев.

- В подсветке используются около 400 светодиодных ламп и более 40 уличных прожекторов, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Пермь». - Монтажом подсветки занимался подрядчик, которые ранее делал освещение новой телебашни, монумента «МиГ на взлете», центральных проходных «Пермского Моторного Завода».

Ранее мы писали, что пассажирская компания выплатит семье, которая ехала в Адлер, компенсацию морального вреда. Поездка привела к нарушению сна у детей и их мамы, а также продолжительной акклиматизации на юге. Летом 2017 года пермячка отправилась с семьей на отдых на юг. Она купила билеты на пассажирский поезд «Пермь - Адлер» в купейный вагон. Но радость от предстоящего отдыха был испорчен. В вагоне не работал кондиционер и всю дорогу пермяки изнывали от жары. Спать мешал сильный шум. Поездка в поезде привела к нарушению сна, повышенной утомляемости и продолжительной акклиматизации в месте назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU