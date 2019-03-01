В Перми «Ниссан» столкнулся с пассажирским микроавтобусом

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-01T12:35:50+03:00

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Авария произошла сегодня утром в Орджоникидзевском районе Перми. По улице Новогайвенская в направлении улицы Писарева двигался автомобиль Nissan под управлением 54-летнего мужчины.

- В районе дома №77, по предварительной информации, водитель не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, - сообщили в пресс-службе городского ГИБДД, - Там произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ГАЗ, за рулем которого находился 58-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля Nissan получил травмы, с места ДТП госпитализирован.

Ранее мы писали, что в Перми «тринадцатая» влетела в «Газель», водитель легковушки погиб. Авария случилась 28 февраля в Кировском районе Перми на 58 километре Пермь-Краснокамск. По предварительной информации, водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Газель».

ИСТОЧНИК KP.RU