2019-03-01T11:31:56+03:00
Общество

«Считаем покушение подлым и заказным». Крайком КПРФ обратился в следственные органы с требованием провести тщательное расследование по делу Ильи Кузьмина

Также коммунисты просят обратить внимание на криминогенную обстановку в Соликамске
Константин КЯКИНЕН
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фото из личного архивафото из личного архива
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Краевой комитет КПРФ сделал официальное заявление по факту покушения на жизнь депутата Илью Кузьмина. Коммунисты обратились к руководству Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации с требованием тщательного расследования данного преступления, выявления истинного заказчика покушения и наказания преступника по всей строгости закона.

- Мы считаем данное покушение недопустимым, подлым и заказным! - заявили коммунисты.

Кроме того, они обратилиськ руководству администрации и городской полиции Соликамска с требованием обратить особое внимание на криминогенную обстановку в Соликамском городском округе.

В воскресенье, 24 февраля на депутата Законодательного Собрания от КПРФ Илью Кузьмина было совершено покушение в Соликамске. Сам депутат говорит, что чудом остался жив. Депутат выложил в соцсети фото, где видно, что капюшон его куртки буквально изрешечен дробью. Илья Кузьмин говорит, что чудом остался жив.

- Мне позвонил неизвестный человек и пригласил на деловую встречу, указал адрес, - рассказал «КП» 35-летний Илья Павлович. - Что он хотел со мной обсудить, я не знаю. Пояснил, что все расскажет при встрече. Звонок не показался мне подозрительным, и я поехал на встречу один. Когда я вышел из машины, рядом стоял какой-то мужчина. Он резко повернулся и дважды выстрелил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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