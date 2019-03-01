В Перми спасли рыбака, который уснул на льду реки

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-01T10:18:02+03:00

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16 февраля в службу спасения позвонили и сообщили, что на средине реки Чусовая на льду спит рыбак. Спасатели группы оперативного реагирования №11 добрались до места. Мужчину разбудили, он был сильно пьян. На снегоходе доставили на берег и вызвали бригаду «скорой помощи». Руки и ноги у него были «подморожены». Но от госпитализации он отказался. Поскольку мужчина был в невменяемом состоянии, то спасатели на отвезли его домой на служебном автомобиле.

Спасение рыбака они сняли на видео.

Ранее мы писали, что в Прикамье инспекторы ДПС эвакуировали грузовик до теплого гаража. Вечером на дороге Чусовой-Губаха у грузового автомобиля внезапно заглох. Стоял тридцатиградусный мороз. Кабина также перестала обогреваться и водитель стал замерзать на трассе. Водителя они посадили греться в автомобиль и напоили горячим чаем

В Перми спасли рыбака, который заснул на середине реки.Вечером 16.02.2019г. в службу спасения поступило следующее сообщение: заявитель наблюдает на середине реки Чусовая мужчину, который спит на льду. Спасатели ГОР №11 добрались до места (р. Чусовая в районе устья р. Васильевка). Мужчину разбудили, и на его же снегоходе доставили на берег. Руки и ноги были подморожены . Если бы не сообщение очевидца и помощь спасателей, результат мог быть плачевным. Мужчина был осмотрен медиками. От госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU