В Перми задержали двух грабителей, которые напали на улице на мужчину

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-01T10:11:52+03:00

Молодые люди избили прохожего и забрали у него 1200 рублей и сотовый телефон

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В Перми на улице Вильямса молодые люди напали на прохожего. Они избили его и похитили у него 1200 рублей и сотовый телефон. 29-летний мужчина обратился в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемых в грабеже - 17-летнего и 20-летнего налетчиков. Молодые люди сообщили, что мобильник они сдали в торговую точку, а вырученные деньги потратили. Полицейские изъяли ворованный мобильник.

Поскольку одному из подозреваемых не исполнилось 18 лет, дело передали в Следственный отдел Орджоникидзевского района Перми. Двадцатилетний злоумышленник заключен под стражу, его подельник находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Также мы писали, что в Прикамье пьяный подросток забил до смерти родственника. 17-летний парень, находившийся в состоянии опьянения, поссорился со своим 27-летним родственником. Дело происходило в частном доме в Чайковском городском округе. Подросток зверски избил мужчину. Бил кулаками и стулом, а потом перерезал ему ножом горло. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/694754" frameborder="0"></iframe> В Перми задержаны уличные грабители.

ИСТОЧНИК KP.RU