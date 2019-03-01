В Прикамье жена педофила заплатила за него штраф

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-01T08:53:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Очерском районе 37-летнего мужчину осудили за приготовление к преступлению и насильственные действия сексуального характера на 5 лет. Также он должен был заплатить штраф 50 тысяч рублей, но погашать его не спешил. Тогда судебные приставы направили представление о замене взыскиваемой суммы иным видом наказания, что могло привести к увеличению срока лишения свободы. Жена должника незамедлительно оплатила штраф.

Отметим, что 37-мужчина обратился к женщине, разместившей в одной из популярных социальных сетей сообщение об оказании услуг интимного характера. Он попросил устроить ему встречу с девочкой 10-12 лет.

- Создавая видимость своего согласия, владелица аккаунта договорилась с «другом» по переписке о стоимости, видах услуг, месте и времени встречи, - сообщили в службе судебных приставов. - Желая поймать преступника, женщина выслала ему несколько фотографий из интернета, подписав их вымышленным именем. В назначенный день мужчина приехал домой к новой знакомой. Женщина заранее подготовилась к запланированному визиту. Сообщив мужчине, что ей необходимо выйти, чтобы привести девочку, она покинула квартиру, закрыв дверь на ключ. У подъезда ее поджидала подруга. Вместе они вызвали сотрудников полиции. Почуяв неладное, педофил вышиб дверь и сбежал, но его быстро вычислили.

ИСТОЧНИК KP.RU