В Прикамье врача признали виновной в смерти 6-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 07:56 2019-03-01T07:56:39+03:00

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Несчастный случай произошел в Верещагино. Врач-педиатр районной больницы в марте и апреле прошлого года лечила на дому 6-летнего ребенка. Его состояние резко ухудшилось и он умер. Суд посчитал, что имела место врачебная ошибка. Ребенок погиб в результате «ненадлежащего исполнения обвиняемой своих профессиональных обязанностей, выразившихся в дефектах диагностики и лечения», сообщили в краевом следственном комитете.

Суд признал врача виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей и назначил штраф в размере 70 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что молодую маму из Осы приговорили к обязательным работам. Женщину признали виновной в оставлении ребенка в опасности. 26-летняя мать двоих детей - 4-летней девочки и 3-летнего мальчика – надолго ушла из дома, оставив малышей одних. Живет эта семья в комнате общежития. И ночью 25 августа прошлого года женщина отправилась в гости, а спящие дети остались без присмотра. При этом, так как на улице было жарко, окна она оставила открытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU