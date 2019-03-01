В Прикамье 21-летний парень поджег дверь соседу после ссоры

СЕГОДНЯ 07:38 2019-03-01T07:38:24+03:00

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В поселке Углеуральский Губахинского района после ссоры 21-летний ранее судимый молодой человек поджег входную дверь квартиры. Огонь повредил и часть коридора.

По факту умышленного уничтожения и повреждения имущества возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

Ранее мы писали, что в День защитника Отечества в Прикамье гость зарезал хозяина. «Пока я спал, кто-то пришел и убил моего друга», - примерно так объяснял полицейским 56-летний рецидивист, почему хозяин квартиры, где он ночевал, оказался мертвым. Но, похоже, дело обстояло совсем иначе. День защитника Отечества неоднократно судимый житель поселка Карьер-Известняк Александровского района отмечал в квартире своего 47-летнего приятеля. Выпито было немало, поэтому разгорелась ссора. И гость дважды ударил сидящего за столом хозяина квартиры ножом в грудь.

ИСТОЧНИК KP.RU