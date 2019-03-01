В Кунгуре невменяемая женщина напала на сотрудника исправительной колонии

СЕГОДНЯ 06:42 2019-03-01T06:42:54+03:00

Экспертиза показала, что она нуждается в лечении

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3 августа прошлого года 37-летняя женщина, отбывавшая наказание за совершенные преступления, напала на сотрудника исправительной колонии. Было заведено уголовное дело.

- Проведенная экспертиза показала, что женщина страдает психическим расстройством, - сообщили в краевом следственном комитете. - Она является невменяемой и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре общего типа.

Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении нее принудительных мер медицинского характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU