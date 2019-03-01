Никита Голдобин вернулся в пермскую «Звезду» из казанского «Рубина»

СЕГОДНЯ 06:25 2019-03-01T06:25:47+03:00

В прошлом сезоне он провел за пермский клуб 10 матчей и забил один гол

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В пермскую «Звезду» вернулся 21-летний полузащитник Никита Голдобин, сообщает пресс-служба пермского клуба со ссылкой на начальника команды Валерия Волошина.

- Была достигнута договорённость о досрочном приостановлении его сотрудничества с казанским «Рубином» и получении игроком статуса свободного агента, - сообщили в клубе. - Несмотря на действующий контракт с клубом премьер-лиги, Никита с радостью принял предложение вернуться в Пермь.

Напомним, что первую часть прошлого сезона Никита Голдобин провел в «Звезде». В первенстве ПФЛ он сыграл 10 матчей, в которых забил 1 гол (в дебютной игре с «КАМАЗом») и отдал 5 голевых передач.

Никита Голдобин родился 3 марта 1997 года в Перми и является воспитанником местного футбола. В сезонах 2013/14 и 2014/15 выступал за «Амкар-молодёжный», проведя за него 34 матча и забив 5 голов.

ИСТОЧНИК KP.RU