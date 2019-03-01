В Прикамье молодая сотрудница банка обкрадывала пенсионеров
В Очере 22-летняя сотрудница банка предстанет перед судом за хищение денежных средств у пенсионеров. Девушка обвиняется в совершении серии краж с банковского счета.
Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, пенсионеры обращались за помощью к сотруднице банка. Они просили произвести операции. Обнаруживая на счетах крупные суммы, она переводила часть денег себе, считая, что это останется незамеченным.
В полицию с заявлением о пропаже 10 тысяч рублей со счета обратился внук одной из потерпевших. В ходе следствия полицейские установили 12 эпизодов преступной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 37 тысяч рублей.
В период следствия девушка полностью возместила потерпевшим причиненный материальный ущерб. Тем не менее, ей грозит наказание до шести лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, в Прикамье осудят мужчину, который совершил разбойное нападение на микрофинансовую организацию. При задержании налетчик нанес несколько ударов по лицу полицейскому.
ИСТОЧНИК KP.RU