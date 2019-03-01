В Прикамье молодая сотрудница банка обкрадывала пенсионеров

СЕГОДНЯ 06:17 2019-03-01T06:17:48+03:00

Ей грозит до шести лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Очере 22-летняя сотрудница банка предстанет перед судом за хищение денежных средств у пенсионеров. Девушка обвиняется в совершении серии краж с банковского счета.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, пенсионеры обращались за помощью к сотруднице банка. Они просили произвести операции. Обнаруживая на счетах крупные суммы, она переводила часть денег себе, считая, что это останется незамеченным.

В полицию с заявлением о пропаже 10 тысяч рублей со счета обратился внук одной из потерпевших. В ходе следствия полицейские установили 12 эпизодов преступной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 37 тысяч рублей.

В период следствия девушка полностью возместила потерпевшим причиненный материальный ущерб. Тем не менее, ей грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, в Прикамье осудят мужчину, который совершил разбойное нападение на микрофинансовую организацию. При задержании налетчик нанес несколько ударов по лицу полицейскому.

ИСТОЧНИК KP.RU