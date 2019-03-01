В Перми пройдет фестиваль скандинавской ходьбы

СЕГОДНЯ 06:08 2019-03-01T06:08:46+03:00

Изменить размер текста: A A

30 марта на базе спортивного комплекса им. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а) пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка». Планируется, что в нем примут участие до 3 тысяч человек. За первую неделю на соревнования зарегистрировались порядка 230 человек.

Пермякам предлагают на выбор преодолеть три дистанции - 3 км, 5 км и 10 км. Перед стартом для участников состоится разминка, а во время фестиваля будет работать зона ЭКСПО, где желающие смогут приобрести спортивные товары и услуги.

- Попробовать свои силы и стать участником фестиваля просто – необходимо пройти регистрацию на портале умный-спорт.рф, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Участие для детей до 14 лет и пенсионеров – бесплатное. Тем, у кого нет палок для скандинавской ходьбы, организаторы предоставляют их по предварительной заявке, которую нужно оставить при регистрации.

Кроме того, организаторы подготовили для всех участников фестиваля специальный стартовый пакет. В него войдут термокружка, нагрудный номер с чипом, который будет фиксировать результат, и другие подарки. Каждый финишировавший традиционно получит памятную медаль.

Напомним, что впервые городской фестиваль по скандинавской ходьбе «Пермская прогулка» состоялся 19 октября прошлого года. Тогда в нем приняли участие порядка 1,5 тысяч человек из Пермского края, Удмуртской республики, Тюмени, а также граждане Германии и Индии. Фестиваль стал событием-спутником Пермского международного марафона. Самым маленьким участником прошлого фестиваля стала семимесячная девочка, которая в переноске с папой преодолела 3 км, а самым опытным – 88-летняя участница.

ИСТОЧНИК KP.RU