«Пока я спал, кто-то убил моего друга». В День защитника Отечества в Прикамье гость зарезал хозяина

СЕГОДНЯ 20:13 2019-02-28T20:13:18+03:00

Изменить размер текста: A A

«Пока я спал, кто-то пришел и убил моего друга», - примерно так объяснял полицейским 56-летний рецидивист, почему хозяин квартиры, где он ночевал, оказался мертвым. Но, похоже, дело обстояло совсем иначе.

День защитника Отечества неоднократно судимый житель поселка Карьер-Известняк Александровского района отмечал в квартире своего 47-летнего приятеля. Выпито было немало, поэтому разгорелась ссора. И гость дважды ударил сидящего за столом хозяина квартиры ножом в грудь.

- В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, - рассказали в пресс-службе следственного управления СКР. - После этого обвиняемый лег спать, а проснувшись утром, вызвал сотрудников правоохранительных органов и выдвинул версию, что убийство было совершено неустановленным лицом, пока он спал.

Но следственно-оперативная группа нашла улики, изобличающие рецидивиста. Он арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU