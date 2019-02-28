В Перми издадут альбом работ Александра Жунева

СЕГОДНЯ 19:27 2019-02-28T19:27:28+03:00

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Восемь изданий получат гранты министерства культуры. В числе проектов, на которые будут выделены бюджетные деньги - альбом-каталог «Нехудожник Александр Жунев», в котором будут представлены фотографии более 80 работ недавно ушедшего из жизни уличного художника с комментариями искусствоведов. Соавтором книги стала вдова художника Анна Жунева, которая сейчас занимается созданием архива и хроник работ мужа. Электронный вариант каталога появится в августе 2019 года.

Также гранты будут выделены Пермской галерее на издание книги «Художественная культура Пермского края XVI – начала XXI вв.», а также писателю Владимиру Киршину на книгу для малышей «Пермский край. Азбука живой природы», журнал «Вещь» и альманахи пермских писателей «Литературная Пермь».

ИСТОЧНИК KP.RU