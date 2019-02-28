"Бил кулаками и стулом". В Прикамье пьяный подросток забил до смерти родственника
17-летний парень, находившийся в состоянии опьянения, поссорился со своим 27-летним родственником. Дело происходило в частном доме в Чайковском городском округе. Подросток зверски избил мужчину. Бил кулаками и стулом, а потом перерезал ему ножом горло. От полученных ран мужчина скончался на месте.
Было возбуждено уголовное дело. Следователи Чайковского отдела СУ СКР по Пермскому краю предъявили подростку обвинение в убийстве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обвиняемый на время следствия был заключен под стражу.
- В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали в СУ СКР. - Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что был арестован житель города Кизела, подозреваемый в убийстве 30-летнего жителя Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU