"Бил кулаками и стулом". В Прикамье пьяный подросток забил до смерти родственника

СЕГОДНЯ 18:11 2019-02-28T18:13:40+03:00

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17-летний парень, находившийся в состоянии опьянения, поссорился со своим 27-летним родственником. Дело происходило в частном доме в Чайковском городском округе. Подросток зверски избил мужчину. Бил кулаками и стулом, а потом перерезал ему ножом горло. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело. Следователи Чайковского отдела СУ СКР по Пермскому краю предъявили подростку обвинение в убийстве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обвиняемый на время следствия был заключен под стражу.

- В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали в СУ СКР. - Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что был арестован житель города Кизела, подозреваемый в убийстве 30-летнего жителя Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU