В Перми осудят уклониста

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-28T14:36:45+03:00

В отношении лиц, которые сделали ему подложные документы, расследуется уголовное дело

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В 2017 году во время осеннего призыва молодой человек приобрел фиктивные медицинские документы, в котором содержались сведения о наличии заболевания, дающего право на отсрочку от прохождения военной службы.

Уклонист представил подложные медицинские документы призывной комиссии. На их основании молодому человеку была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу.

- В отношении лиц, предоставивших подложные документы, в настоящее время следственными органами Следственного комитета России также расследуется уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Тем временем, в Перми 11 участников банды наркодилеров предстанут перед судом. Следователи выяснили, что трудоустройством дилеров в интернет-магазин занимался 29-летний житель Новосибирска. Он дистанционно «брал на работу» закладчиков, оптовых курьеров, кладовщиков и тщательно их инструктировал. А организатор интернет-магазина через мессенджеров давал «подчиненным» указания. Оплата за наркотики осуществлялась посредством криптовалюты. Всего в состав преступной организации входили 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU