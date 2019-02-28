В Прикамье 31-летний мужчина угнал такси

СЕГОДНЯ 13:45 2019-02-28T13:45:57+03:00

Два года он проведет в колонии-поселении

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В Осе ранее судимый 31-летний мужчина был признан виновным в угоне такси. Как следует из материалов дела, в сентябре прошлого года 32-летний таксист обратился в дежурную часть полиции и сообщил, что у него угнали машину. Он сообщил, что подвозил нетрезвого клиента. Прибыв по указанному адресу, мужчина отказался оплачивать проезд, вел себя агрессивно и оскорблял водителя.

- Чтобы не вступать с разъяренным пассажиром в перепалку, таксист вышел из автомобиля, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Однако дебошир последовал за ним и ударил его, а затем заперся в салоне машины. Потерпевший стал звонить в полицию. В этот момент пьяный мужчина завел двигатель и уехал.

Стражи порядка обнаружили автомобиль на дороге в нескольких метрах от места преступления. Вскоре они задержали и самого угонщика.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU