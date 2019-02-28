Из-за индийско-пакистанского конфликта самолеты из Перми в Индию, Таиланд и Вьетнам изменят маршрут

СЕГОДНЯ 13:32 2019-02-28T13:32:04+03:00

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Авиарейсы из Перми в Индию (Гоа), Таиланд (Пхукет и Паттайя) и Вьетнам (Нячанг) пользуются неизменной популярностью. Из-за конфликта Индии и Пакистана авиакомпании «Pegas Fly» и «Azur Air»,, которые выполняют рейсы из Перми в страны Юго-Восточной Азии, вынуждены изменить маршрут. Они будут использовать варианты обхода через приграничные страны. Продолжительность рейсов может измениться, не исключены корректировки расписания и времени вылета.

Перед вылетом необходимо уточнять актуальное время отправления рейса на онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», онлайн-табло авиакомпаний, а также в call-центре авиакомпаний по телефонам:

сall-центр «Azur Air»: 8 (495) 374 55 14

сall-центр«Pegas Fly»: 8 800 222 49 44

Напомним, 28 февраля Росавиация уведомила российские авиакомпании о запрете пользоваться воздушным пространством Индии, Пакистана и Афганистана в связи с геополитической обстановкой. Время действия запрета будет действовать до того момента, как разрешится конфликт между Индией и Пакистаном на дипломатическом уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU