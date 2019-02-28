2019-02-28T11:33:43+03:00
Общество

В Перми возобновят автобусный маршрут №11 «Садовый-Парковый»

Автобусы №3 и №62 изменят путь следования
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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МКУ «Гортранс» объявило аукционы по автобусным маршрутам №3 «Станция Пермь-1 – микрорайон Нагорный», №11 «Микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» и №62 «Милиционера Власова – микрорайон Крохалева». Оплата работы перевозчика будет осуществляется за фактический пробег автобусов.

По техзаданию, автобусы должны иметь экологический класс «Евро-4», возраст техники не должен превышать 12 лет, приспособлены для перевозки маломобильных категорий пассажиров. При этом не менее половины заявляемых автобусов должны быть низкопольными, класса «Евро-5» и не старше 5 лет.

- На маршрутах будет действовать бесплатная пересадка с электротранспорта, а также приниматься к оплате банковские карты и электронные устройства, поддерживающие бесконтактную оплату проезда, - сообщили в департаменте дорог и транспорта.

Контракты будут заключены на период до 31 января 2020 года. Ранее закупка уже была объявлена на маршруты №7 и №34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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