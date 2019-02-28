В Перми «тринадцатая» влетела в «Газель», водитель легковушки погиб

СЕГОДНЯ 11:06 2019-02-28T11:06:27+03:00

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Авария случилась сегодня в Кировском районе Перми на 58 километре Пермь-Краснокамск. 23-летний водитель ВАЗа-2113 двигался в сторону краевой столицы.

- По предварительной информации, водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Газель» За рулём грузового автомобиля находился 42-летний мужчина, - сообщили в пермской Госавтоинспекции. - рождения. - В результате ДТП водитель «тринадцатой» погиб, пассажир госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о еще одной смертельной аварии, которая произошла в 9.20 в Карагайском районе на 19 километре трассы Нытва – Кудымкар.

-47-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем такой же марки и модели. 32-летний пассажир того «Форда», который выехал на встречку, погиб в ДТП. Водители обеих машин получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU