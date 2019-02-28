В Перми ищут 78-летнего мужчину, страдающего потерей памяти
В Перми 27 февраля около 18 часов 78-летний Борис Васильевич Перевозчиков вышел из дома по ул. Баумана и пропал. Сейчас его ищут волонтеры. Они распространили информацию о пенсионере в социальных сетях.
- Борис Васильевич страдает потерей памяти, плохо видит и слышит, - сообщили в поисковом отряде им. Ирины Бухановой.
Приметы пропавшего мужчины: на вид 75-80 лет, пост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, глаза серые.
Был одет в рыжую меховую шапку, красный шарф, коричневую дубленку, синие джинсы, коричневые ботинки.
Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавшего мужчины, просят обратиться в полицию.
Ранее мы писали, что пропавшего в Перми 23-летнего бывшего сотрудника ГУФСИН задержали полицейские по подозрению в совершении преступления. Накануне родственники молодого человека написали заявление в полицию о его пропаже.
ИСТОЧНИК KP.RU