В Перми ищут 78-летнего мужчину, страдающего потерей памяти

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-28T10:46:16+03:00

Ориентировки с фотографией пенсионера разместили волонтеры в своих группах

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В Перми 27 февраля около 18 часов 78-летний Борис Васильевич Перевозчиков вышел из дома по ул. Баумана и пропал. Сейчас его ищут волонтеры. Они распространили информацию о пенсионере в социальных сетях.

- Борис Васильевич страдает потерей памяти, плохо видит и слышит, - сообщили в поисковом отряде им. Ирины Бухановой.

Приметы пропавшего мужчины: на вид 75-80 лет, пост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, глаза серые.

Был одет в рыжую меховую шапку, красный шарф, коричневую дубленку, синие джинсы, коричневые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавшего мужчины, просят обратиться в полицию.

Ранее мы писали, что пропавшего в Перми 23-летнего бывшего сотрудника ГУФСИН задержали полицейские по подозрению в совершении преступления. Накануне родственники молодого человека написали заявление в полицию о его пропаже.

ИСТОЧНИК KP.RU