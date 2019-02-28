В центре Перми автомобиль провалился в дыру в асфальте

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-28T10:33:10+03:00

На углу улиц Луначарского и Куйбышева бежит вода

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Сегодня на углу улиц Луначарского и Куйбышева произошла коммунальная авария. Из-за провала трубу в асфальте образовалась дыра. Пермяки заметили провал и предупредили водителей, чтобы они были осторожны.

- На перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского произошел провал, вода бежит по Луначарке, - написали в паблике «Подслушано. Пермь». - Слава Богу, никакой автомобиль не провалился.

Но буквально через несколько минут в провал угодила иномарка.

В пресс-службе «НОВОГОР-Прикамья» нам рассказали, что на этом участке дороги работы по ремонту ливневой канализации вела компания ДТИ - подрядчик администрации города.

- Во время работ была повреждена наша труба диаметром 300 миллиметров, - отметили в ведомстве. - Сейчас они занимаются устранением последствий аварии.

Также в компании «НОВОГОР-Прикамье» добавили, что близлежащие дома от воды не отключены.

ИСТОЧНИК KP.RU