В центре Перми автомобиль провалился в дыру в асфальте
Сегодня на углу улиц Луначарского и Куйбышева произошла коммунальная авария. Из-за провала трубу в асфальте образовалась дыра. Пермяки заметили провал и предупредили водителей, чтобы они были осторожны.
- На перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского произошел провал, вода бежит по Луначарке, - написали в паблике «Подслушано. Пермь». - Слава Богу, никакой автомобиль не провалился.
Но буквально через несколько минут в провал угодила иномарка.
В пресс-службе «НОВОГОР-Прикамья» нам рассказали, что на этом участке дороги работы по ремонту ливневой канализации вела компания ДТИ - подрядчик администрации города.
- Во время работ была повреждена наша труба диаметром 300 миллиметров, - отметили в ведомстве. - Сейчас они занимаются устранением последствий аварии.
Также в компании «НОВОГОР-Прикамье» добавили, что близлежащие дома от воды не отключены.
ИСТОЧНИК KP.RU