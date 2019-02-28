В Перми будут судить 11 участников банды наркодилеров

СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-28T09:38:40+03:00

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В Перми 11 участников банды наркодилеров предстанут перед судом. Расследование уголовного дела в их отношении завершено.

Следователи выяснили, что трудоустройством дилеров в интернет-магазин занимался 29-летний житель Новосибирска. Он дистанционно «брал на работу» закладчиков, оптовых курьеров, кладовщиков и тщательно их инструктировал. А организатор интернет-магазина через мессенджеров давал «подчиненным» указания. Оплата за наркотики осуществлялась посредством криптовалюты. Всего в состав преступной организации входили 14 человек.

Полицейские на протяжении нескольких месяцев вели оперативную работу по установлению участников сообщества, схем передачи наркотических средств. С лета 2017 года по февраль 2018 года сыщиками было задокументировано более 80 эпизодов сбыта наркотиков, задержано 14 участников преступного сообщества. Во время обысков по месту жительства дилеров и тайников было обнаружено и изъято около 7 килограммов синтетических наркотиков.

- Три участника преступного сообщества пошли на сделку со следствием и подписали досудебное соглашение, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Дела в отношении них рассматривали в суде в особом порядке. Мужчины были приговорены к заключению на срок от 10 до 13 лет. Накануне прокуратура подписала обвинительные заключения еще 11 членам банды. Дело направлено в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/694506" frameborder="0"></iframe> В Перми задержана банда наркодилеров.

ИСТОЧНИК KP.RU