2019-02-28T09:25:52+03:00
Общество

«Заглох мотор в тридцатиградусный мороз». Инспекторы ДПС эвакуировали грузовик до теплого гаража

Водителя они посадили греться в автомобиль и напоили горячим чаем
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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Вечером на дороге Чусовй-Губаха у грузового автомобиля внезапно заглох. Стоял тридцатиградусный мороз. Кабина также перестала обогреваться и водитель стал замерзать на трассе.

К счастью, мимо припаркованной на обочине фуры ехал экипаж ДПС в в составе лейтенантов полиции Альберта Кабирова и Александра Зернина..

- Полицейские остановились, поинтересовались, какая необходима помощь, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Затем посадили водителя машины отогреваться в патрульный автомобиль и напоили горячим чаем. После чего они доложили о случившемся дежурному по ГИБДД Максиму Рыбакову. Старший лейтенант организовал эвакуацию транспортного средства до теплого гаража, а на следующий день помогал водителю решать поступающие вопросы, чтобы он как можно быстрее добрался до точки назначения.

Предприниматель из Ижевска, у которого работал дальнобойщик, поблагодарил сотрудников ГИБДД Чусового за своевременную помощь работнику его предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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