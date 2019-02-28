«Заглох мотор в тридцатиградусный мороз». Инспекторы ДПС эвакуировали грузовик до теплого гаража
Вечером на дороге Чусовй-Губаха у грузового автомобиля внезапно заглох. Стоял тридцатиградусный мороз. Кабина также перестала обогреваться и водитель стал замерзать на трассе.
К счастью, мимо припаркованной на обочине фуры ехал экипаж ДПС в в составе лейтенантов полиции Альберта Кабирова и Александра Зернина..
- Полицейские остановились, поинтересовались, какая необходима помощь, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Затем посадили водителя машины отогреваться в патрульный автомобиль и напоили горячим чаем. После чего они доложили о случившемся дежурному по ГИБДД Максиму Рыбакову. Старший лейтенант организовал эвакуацию транспортного средства до теплого гаража, а на следующий день помогал водителю решать поступающие вопросы, чтобы он как можно быстрее добрался до точки назначения.
Предприниматель из Ижевска, у которого работал дальнобойщик, поблагодарил сотрудников ГИБДД Чусового за своевременную помощь работнику его предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU