2019-02-28T07:58:18+03:00
Звезды

"Ранее работал в здравоохранении". У министра культуры Пермского края появился еще один заместитель

Александр Лесников будет отвечать за финансы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Ранее Александр Лесников работал заместителем директора департамента здравоохранения Севастополя.Ранее Александр Лесников работал заместителем директора департамента здравоохранения Севастополя.Фото: Из материалов пресс-службы
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Заместителем министра культуры Пермского края по финансам и экономике 27 февраля назначен Александр Лесников.

- В обязанности замминистра будет входить работа с имущественным комплексом, реализация инфраструктурных проектов министерства и взаимодействие с законодательными органами власти, - сообщили в пресс-службе министерства.

Александр Лесников окончил Пермский финансово-экономический колледж и Казанский государственный финансово-экономический институт. Работал ведущим экономистом в министерстве финансов Пермского края, заместителем начальника управления здравоохранения Перми, директором Агентства социокультурных проектов.

Перед назначением в минкульт был заместителем директора департамента здравоохранения Севастополя.

- Профессиональное искусство и дополнительное образование курирует заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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