"Ранее работал в здравоохранении". У министра культуры Пермского края появился еще один заместитель
Заместителем министра культуры Пермского края по финансам и экономике 27 февраля назначен Александр Лесников.
- В обязанности замминистра будет входить работа с имущественным комплексом, реализация инфраструктурных проектов министерства и взаимодействие с законодательными органами власти, - сообщили в пресс-службе министерства.
Александр Лесников окончил Пермский финансово-экономический колледж и Казанский государственный финансово-экономический институт. Работал ведущим экономистом в министерстве финансов Пермского края, заместителем начальника управления здравоохранения Перми, директором Агентства социокультурных проектов.
Перед назначением в минкульт был заместителем директора департамента здравоохранения Севастополя.
- Профессиональное искусство и дополнительное образование курирует заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина, - уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU