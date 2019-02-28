«Ловили рыбу в период нереста». В Перми осудили двух браконьеров

СЕГОДНЯ 07:41 2019-02-28T07:41:30+03:00

У них в лодке нашли 39 рыб разных пород

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В середине мая 2018 года сотрудники Линейного пункта полиции в ходе рейда в районе поселка Шемети Добрянского района задержали двух браконьеров - 44 и 45 лет. Мужчины ловили сетями рыбу в период нереста.

В лодке у них были лежали 39 рыб разных пород. Сумма причиненного водным биологическим ресурсам ущерба составила более 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Пермского линейного отдела на транспорте.

Дознаватели возбудили в отношении любителей незаконной рыбалки уголовное дело за незаконную добычу рыбы в местах нереста.

Суд признал мужчин виновными в совершении данного преступления, назначив обоим наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Тем временем, в Пермском крае продолжается охота на волков - убиты уже 38 хищников. В районах сформированы бригады охотников для отстрела волков.

ИСТОЧНИК KP.RU