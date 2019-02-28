2019-02-28T07:41:30+03:00
Общество

«Ловили рыбу в период нереста». В Перми осудили двух браконьеров

У них в лодке нашли 39 рыб разных пород
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Сергей КУРОЧКИН
Изменить размер текста:

В середине мая 2018 года сотрудники Линейного пункта полиции в ходе рейда в районе поселка Шемети Добрянского района задержали двух браконьеров - 44 и 45 лет. Мужчины ловили сетями рыбу в период нереста.

В лодке у них были лежали 39 рыб разных пород. Сумма причиненного водным биологическим ресурсам ущерба составила более 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Пермского линейного отдела на транспорте.

Дознаватели возбудили в отношении любителей незаконной рыбалки уголовное дело за незаконную добычу рыбы в местах нереста.

Суд признал мужчин виновными в совершении данного преступления, назначив обоим наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Тем временем, в Пермском крае продолжается охота на волков - убиты уже 38 хищников. В районах сформированы бригады охотников для отстрела волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Развеселил с самого утра». В Перми художник превратил арт-объект «Слава труду» в «Слава груди»
В Перми будут судить 11 участников банды наркодилеров
«Заглох мотор в тридцатиградусный мороз». Инспекторы ДПС эвакуировали грузовик до теплого гаража
"Ранее работал в здравоохранении". У министра культуры Пермского края появился еще один заместитель
Пермская группа выступит в ближайшем выпуске шоу «ПЕСНИ» на ТНТ
«Уводил деньги через фирмы-однодневки». В Перми осудят директора фирмы за неуплату налогов в 20 млн рублей
«В вагоне не работал кондиционер». Пассажирская компания выплатит семье, которая ехала в Адлер, компенсацию морального вреда
Историко-политологический факультет ПГНИУ ожидает реорганизация
Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы инспектора ДПС в сотрудников полиции в Прикамье
Экс-министра территориального развития Прикамья подозревают в незаконном предпринимательстве
Подшефные студенты и школьники приняли участие в лыжном празднике филиала «ПМУ»
Финал «Золотой шайбы» состоится в Перми и Краснокамске
Подозреваемого в зверском убийстве 17-летней девушки в Яйве задержали на трассе спустя 2,5 часа после совершения преступления
Избил в порыве ревности. В Прикамье по подозрению в убийстве 17-летней девушки задержан 20-летний парень
В Перми задержан подозреваемый в убийстве 30-летнего жителя Тюмени, обнаруженного в районе железнодорожной станции
«Втирались в доверие к гражданам». В Прикамье осудили банду «черных риелторов»
В Прикамье чиновница была признана виновной в махинациях с земельными участками
Tele2 настроила родительский контроль
«Всадил нож в грудь». В Прикамье подрались два брата-белоруса, приехавшие на заработки
«От 300 рублей за занятие». В Перми заработал первый муниципальный бассейн в Кировском районе
В пермской школе пострадал пятиклассник, пришлось вызывать «Скорую помощь»
«Гирлянды заменят на цветы и бабочки». В Перми главную новогоднюю елку не будут убирать с эспланады
«Машина увязла в снегу». В Прикамье инспекторы ДПС помогли откопать и вытянуть из сугроба иномарку
Пермяк, который избивал посетителей в баре металлической трубой, отправился в колонию
В Пермском крае продолжается охота на волков - убиты уже 38 хищников
В Перми «Лада» сбила беременную девушку, которая шла по пешеходному переходу
«Берем лопату и чистим сами». Депутат Пермской думы предложили пермякам самим убирать дворы