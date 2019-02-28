Пермская группа выступит в ближайшем выпуске шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

СЕГОДНЯ 07:28 2019-02-28T07:28:34+03:00

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Пермская команда «Sky Truffles» («Небесные трюфели») анонсировала выступление в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. Музыканты исполнят песню собственного сочинения.

- Друзья, мы решились, собрались и поехали, - написали они на своей страничке «ВКонтакте». - Мы участвуем в шоу «Песни» на канале ТНТ. Уже в эту субботу, в 20.00, держите кулачки, болейте за нас. Ваша поддержка нам очень нужна.

Группа «Sky Truffles» («Небесные трюфели») была образована в 2016 году в Перми. Команда состоит из трёх участников: Согдианы Джалаловой (вокал), Алексея Евченко (гитара) и Владимира Сорочинского (ударные).

- Наша музыка - это поиск красоты в движении звуковых волн, - пишут о себе музыканты. - «Sky Truffles» представляет собой единство динамичной атмосферной музыки, вокала с нотками востока и постоянного общения с публикой.

ИСТОЧНИК KP.RU