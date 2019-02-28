«Уводил деньги через фирмы-однодневки». В Перми осудят директора фирмы за неуплату налогов в 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:52 2019-02-28T06:52:14+03:00

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В Перми будут судить директора коммерческой фирмы. который утаил от налогов более 20,8 млн рублей.

Следователи установили, что собственник и руководитель общества с ограниченной ответственностью с помощью «фирм-однодневок» в период с 1 января 2012 года по 28 марта 2015 года выводил денежные средства фирмы. Он заключал с фиктивными фирмами договоры о якобы выполненных работах и поставленных материалах. А сфальсифицированные бухгалтерские документы включал в налоговые декларации за 2012-2014 годы.

- Фактически финансово-хозяйственных взаимоотношений между обществом и «фирмами-однодневками» не имелось, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Денежные средства, перечисленные в адрес подставных компаний через цепочку юридических лиц, обналичивались и возвращались обвиняемому, который распоряжался ими по своему усмотрению. В результате незаконных действий бюджетам разных уровней был нанесен ущерб в 20,8 млн рублей.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU