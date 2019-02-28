2019-02-28T06:52:14+03:00
Общество

«Уводил деньги через фирмы-однодневки». В Перми осудят директора фирмы за неуплату налогов в 20 млн рублей

Дело передано в суд
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми будут судить директора коммерческой фирмы. который утаил от налогов более 20,8 млн рублей.

Следователи установили, что собственник и руководитель общества с ограниченной ответственностью с помощью «фирм-однодневок» в период с 1 января 2012 года по 28 марта 2015 года выводил денежные средства фирмы. Он заключал с фиктивными фирмами договоры о якобы выполненных работах и поставленных материалах. А сфальсифицированные бухгалтерские документы включал в налоговые декларации за 2012-2014 годы.

- Фактически финансово-хозяйственных взаимоотношений между обществом и «фирмами-однодневками» не имелось, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Денежные средства, перечисленные в адрес подставных компаний через цепочку юридических лиц, обналичивались и возвращались обвиняемому, который распоряжался ими по своему усмотрению. В результате незаконных действий бюджетам разных уровней был нанесен ущерб в 20,8 млн рублей.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«В вагоне не работал кондиционер». Пассажирская компания выплатит семье, которая ехала в Адлер, компенсацию морального вреда
Историко-политологический факультет ПГНИУ ожидает реорганизация
Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы инспектора ДПС в сотрудников полиции в Прикамье
Экс-министра территориального развития Прикамья подозревают в незаконном предпринимательстве
Подшефные студенты и школьники приняли участие в лыжном празднике филиала «ПМУ»
Финал «Золотой шайбы» состоится в Перми и Краснокамске
Подозреваемого в зверском убийстве 17-летней девушки в Яйве задержали на трассе спустя 2,5 часа после совершения преступления
Избил в порыве ревности. В Прикамье по подозрению в убийстве 17-летней девушки задержан 20-летний парень
В Перми задержан подозреваемый в убийстве 30-летнего жителя Тюмени, обнаруженного в районе железнодорожной станции
«Втирались в доверие к гражданам». В Прикамье осудили банду «черных риелторов»
В Прикамье чиновница была признана виновной в махинациях с земельными участками
Tele2 настроила родительский контроль
«Всадил нож в грудь». В Прикамье подрались два брата-белоруса, приехавшие на заработки
«От 300 рублей за занятие». В Перми заработал первый муниципальный бассейн в Кировском районе
В пермской школе пострадал пятиклассник, пришлось вызывать «Скорую помощь»
«Гирлянды заменят на цветы и бабочки». В Перми главную новогоднюю елку не будут убирать с эспланады
«Машина увязла в снегу». В Прикамье инспекторы ДПС помогли откопать и вытянуть из сугроба иномарку
Пермяк, который избивал посетителей в баре металлической трубой, отправился в колонию
В Пермском крае продолжается охота на волков - убиты уже 38 хищников
В Перми «Лада» сбила беременную девушку, которая шла по пешеходному переходу
«Берем лопату и чистим сами». Депутат Пермской думы предложили пермякам самим убирать дворы