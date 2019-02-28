2019-02-28T06:31:34+03:00
Общество

«В вагоне не работал кондиционер». Пассажирская компания выплатит семье, которая ехала в Адлер, компенсацию морального вреда

Поездка привела к нарушению сна у детей и их мамы, а также продолжительной акклиматизации на юге
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Летом 2017 года пермячка отправилась с семьей на отдых на юг. Она купила билеты на пассажирский поезд «Пермь - Адлер» в купейный вагон. Но радость от предстоящего отдыха был испорчен. В вагоне не работал кондиционер и всю дорогу пермяки изнывали от жары. Спать мешал сильный шум. Поездка в поезде привела к нарушению сна, повышенной утомляемости и продолжительной акклиматизации в месте назначения.

Пермячка подала в суд и потребовала от Федеральной пассажирской компании компенсацию морального вреда.

- Судом установлено, что маме и ее детям услуга по перевозке пассажиров была предоставлена ненадлежащего качества, с нарушением требований санитарных правил, - сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда. - Кондиционер не работал на протяжении всего пути, температурный режим в купейном вагоне не соответствовал предъявляемым требованиям.

Решением суда «Федеральная пассажирская компания» должна заплатить пермской семье компенсацию морального вреда в размере 9 000 рублей, а также штраф 4 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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