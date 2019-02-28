«В вагоне не работал кондиционер». Пассажирская компания выплатит семье, которая ехала в Адлер, компенсацию морального вреда
Летом 2017 года пермячка отправилась с семьей на отдых на юг. Она купила билеты на пассажирский поезд «Пермь - Адлер» в купейный вагон. Но радость от предстоящего отдыха был испорчен. В вагоне не работал кондиционер и всю дорогу пермяки изнывали от жары. Спать мешал сильный шум. Поездка в поезде привела к нарушению сна, повышенной утомляемости и продолжительной акклиматизации в месте назначения.
Пермячка подала в суд и потребовала от Федеральной пассажирской компании компенсацию морального вреда.
- Судом установлено, что маме и ее детям услуга по перевозке пассажиров была предоставлена ненадлежащего качества, с нарушением требований санитарных правил, - сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда. - Кондиционер не работал на протяжении всего пути, температурный режим в купейном вагоне не соответствовал предъявляемым требованиям.
Решением суда «Федеральная пассажирская компания» должна заплатить пермской семье компенсацию морального вреда в размере 9 000 рублей, а также штраф 4 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU